Семье участника СВО из Горячего Ключа подарили автомобиль Lada Granta

Ключи от машины военнослужащему вручил мэр Горячего Ключа Сергей Белопольский.

Местный житель является майором ВС РФ и ранее принимал участие в специальной военной операции. Его семье, в которой воспитывают двоих детей, потребовался личный транспорт из-за сложившейся непростой ситуации. Офицеру помогли и передали автомобиль Lada Granta.

«По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева мы уделяем особое внимание поддержке участников специальной военной операции и членов их семей», — сказал Белопольский.

Он добавил, что власти Горячего Ключа помогают семьям военных в решении разных бытовых вопросов. К этой работе подключают волонтеров и общественников, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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