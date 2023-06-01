Семь внедорожников передали в зону СВО из Краснодарского края

Семь ведомственных автомобилей высокой проходимости направило министерство труда и соцразвития Кубани в рамках акции Народного фронта.

Для выполнения боевых задач в Запорожскую и Херсонскую области из Краснодара отравились шесть автомобилей УАЗ высокой проходимости и одна «Нива».

Два автомобиля 30 мая передали в поселок Токмак. Еще пять 1 июня отправились на линию соприкосновения.

Ключи от внедорожников военным передали замдиректора департамента внутренней политики администрации края Олег Караваев и глава регионального исполкома Народного фронта Кубани Сергей Костылев.

В ближайшее время к акции подключатся министерство культуры края, Кубанькино и образовательные организации. Они также планируют передать автомобили в зону проведения СВО, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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