Семь внедорожников передали в зону СВО из Краснодарского края
Семь ведомственных автомобилей высокой проходимости направило министерство труда и соцразвития Кубани в рамках акции Народного фронта.
Для выполнения боевых задач в Запорожскую и Херсонскую области из Краснодара отравились шесть автомобилей УАЗ высокой проходимости и одна «Нива».
Два автомобиля 30 мая передали в поселок Токмак. Еще пять 1 июня отправились на линию соприкосновения.
Ключи от внедорожников военным передали замдиректора департамента внутренней политики администрации края Олег Караваев и глава регионального исполкома Народного фронта Кубани Сергей Костылев.
В ближайшее время к акции подключатся министерство культуры края, Кубанькино и образовательные организации. Они также планируют передать автомобили в зону проведения СВО, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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