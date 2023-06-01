Награды за проявленное мужество и героизм в ходе СВО вручили казакам-добровольцам в Краснодаре

Награды на торжественной церемонии в правлении Кубанского казачьего войска вручил замглавы Краснодарского края Александр Власов.

Казаки-добровольцы отряда спецназначения «Кубань» (БАРС-16) Евгений Кардаильский и Денис Буланович были удостоены орденами «За Веру, Кубань и Отечество» II степени.

«Вы достойно выполняли свои боевые задачи, это подтвержденный факт. Настоящие сыны нашей Родины! Более 500 казаков уже награждены федеральными, краевыми и войсковыми наградами за отвагу, мужество, героизм, спасение сослуживцев», — отметил Власов.

Журналист Евгений Кардаильский ушел добровольцем на передовую в ноябре 2022 года. Более трех месяцев он выполнял боевые задачи и регулярно снимал репортажи о казаках, участвующих в СВО. Командир группы эвакуации добровольческого отряда специального назначения «Кубань» (БАРС-16) Денис Буланович спас жизни многим военнослужащим. Сейчас он трудится на Армавирском электромеханическом заводе, где производят отечественные беспилотники, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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