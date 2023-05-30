Кубанские казаки за неделю направили в зону проведения СВО около 70 тонн гуманитарного груза

Всего с начала проведения специальной военной операции представители Кубанского казачьего войска отправили для солдат порядка 1 тыс. 850 т гуманитарной помощи.

«Помимо казаков, в сборе помощи активное участие также принимают неравнодушные жители из разных районов Краснодарского края, представители волонтерских и общественных объединений, фермеры, индивидуальные предприниматели, духовенство, школьники, за что хочу их поблагодарить», — сказал вице-губернатор Краснодарского края, войсковой атаман Александр Власов.

Например, казаки из Армавира и участниками группы «Стоим Za Донбасс АрмаVир» отправили в ДНР и Херсонскую область более 20 т гуманитарных грузов и 3 автомобиля повышенной проходимости. Казаки Таманского отдела передали на фронт адресные посылки, медикаменты и газовые плиты, а также 5 т гумпомощи для бойцов в Донецк. Еще более 7 т гуманитарного груза отправили на передовую казаки из Щербиновского района.

Казаки из Новороссийска доставили 10 т груза в прифронтовые госпитали и добровольческий отряд «Кубань» (БАРС-11). Участие в сборе помощи принимают казаки и в других районах края. Продолжается работа по формированию новых гуманитарных конвоев, цитирует замгубернатора Александра Власова пресс-служба администрации Краснодарского края.

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