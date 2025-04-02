Семь улиц в Краснодаре остались без света из-за аварии

Аварийное отключение в Прикубанском округе произошло 2 апреля около 9:00.

В настоящее время без электричества остаются жители улиц Ростовское шоссе, Грушовой, Железнодорожной, Раздельной, Пионовой, Беговой, 3 Трудовой.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате были обесточены 25 трансформаторных подстанций.

На месте работает аварийная бригада. Дополнительную информацию можно получить по телефону 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 50 улиц в Краснодаре 2 апреля останутся без света из-за плановых работ.