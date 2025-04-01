Более 50 улиц в Краснодаре 2 апреля останутся без света из-за плановых работ
Общество
01.04.2025 20:53
В среду утром в разных районах краевой столицы запланированы технические работы на сетях электроснабжения. Отключения света затронут жителей 57 улиц.
В связи с этим с 9:00 до 17:00 электроэнергию отключат по адресам:
- Братьев Игнатовых, 150-160, 153-163, 164-182, 165-199, 201-209
- Новомарьинский переулок, 1-9, 4-10
- Северная, 235-245, 236-262, 249, 252
- Тургенева, 44-60, 62
- Артиллерийская, 264-276, 311-325
- 70 лет октября, 1/1
- Тульская, 11-23, 18-36,
- Киевская, 55-61, 45, 89
- Минская, 111-117
- Киевский проезд, 1-9, 2-12
- Киевская, 67-103, 72-96
- Смоленская, 1-19, 2-44
- Рашпилевская, 102, 127, 133, 133/3, 147
- Красная, 89, 91, 93, 103, 103/А, 105, 118, 120
- Длинная, 94
- Пашковская, 71
- Алтайская, 2, 2/1, 4, 4/1, 4/2, 6
- Стасова, 179, 181
- Березовая, 86, 90-106
- Платиновая, 49-89, 50-90
- Сосновая, 87-101, 104
- Ольховая, 95, 86-106
- Цигейковая, 35-55
- Союзная, 13
- Вольная, 100
- Приморская, 105
- Пригородная, 132-140, 293-321
- 2-я Пятилетка, 32-46
- Российская, 44, 97, 107, 216-284, 361, 722-752
- Закатная, 2-24
- Подольская, 2-24, 7
- Российский проезд, 27-35, 32-48
- Шпака, 2-8, 6/1, 8, 31-47
- проезд 21-го Партсъезда, 21-45, 22-46
- Памирская, 1-15, 2-10, 14-24, 17-27
- 1 Мая, 235-263, 298-328
- Памирская, 16-28, 17-33
- 21-го Партсъезда, 1-29, 2-32, 31-45, 32-46
- 1-й проезд Айвазовского, 2, 2/а, 9
- 2-й проезд Стасова, 11-35, 31/2
- 1-й проезд Стасова, 12-14, 16-28, 27-29, 34-60, 31-43, 45-57
- Свободная, 66, 70
- 1-й Восточный проезд, 1-19, 4-24
- Восточный проезд, 6, 9
- Стасова, 34-86, 75-87
- Карла Маркса, 32-34, 36-40, 44, 45-55
- проезд Тургенева, 1-9, 2-8
- Головатого, 183-201
- Тургенева, 23-33
- 70-летия Октября, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5
С 13:00 до 17:00 не будет электроэнергии по адресам:
- Вавилова, 1, 3, 17, 19
- Калинина, 1, 68-74
- Майский проезд, 5
- Мира, 48-52
- Коммунаров, 33
- Красноармейская, 24-30, 25
- Орджоникидзе, 47-51, 48-50
Дополнительная информация о плановых отключениях доступна в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 8 (861)-255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.
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