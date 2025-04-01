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Более 50 улиц в Краснодаре 2 апреля останутся без света из-за плановых работ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-50-ulits-v-krasnodare-2-aprelya-ostanutsya-bez-sveta-iz-za-planovyh-rabot
Более 50 улиц в Краснодаре 2 апреля останутся без света из-за плановых работ
Фото unsplash.com

В среду утром в разных районах краевой столицы запланированы технические работы на сетях электроснабжения. Отключения света затронут жителей 57 улиц.

В связи с этим с 9:00 до 17:00 электроэнергию отключат по адресам:

  • Братьев Игнатовых, 150-160, 153-163, 164-182, 165-199, 201-209
  • Новомарьинский переулок, 1-9, 4-10
  • Северная, 235-245, 236-262, 249, 252
  • Тургенева, 44-60, 62
  • Артиллерийская, 264-276, 311-325
  • 70 лет октября, 1/1
  • Тульская, 11-23, 18-36,
  • Киевская, 55-61, 45, 89
  • Минская, 111-117
  • Киевский проезд, 1-9, 2-12
  • Киевская, 67-103, 72-96
  • Смоленская, 1-19, 2-44
  • Рашпилевская, 102, 127, 133, 133/3, 147
  • Красная, 89, 91, 93, 103, 103/А, 105, 118, 120
  • Длинная, 94
  • Пашковская, 71
  • Алтайская, 2, 2/1, 4, 4/1, 4/2, 6
  • Стасова, 179, 181
  • Березовая, 86, 90-106
  • Платиновая, 49-89, 50-90
  • Сосновая, 87-101, 104
  • Ольховая, 95, 86-106
  • Цигейковая, 35-55
  • Союзная, 13
  • Вольная, 100
  • Приморская, 105
  • Пригородная, 132-140, 293-321
  • 2-я Пятилетка, 32-46
  • Российская, 44, 97, 107, 216-284, 361, 722-752
  • Закатная, 2-24
  • Подольская, 2-24, 7
  • Российский проезд, 27-35, 32-48
  • Шпака, 2-8, 6/1, 8, 31-47
  • проезд 21-го Партсъезда, 21-45, 22-46
  • Памирская, 1-15, 2-10, 14-24, 17-27
  • 1 Мая, 235-263, 298-328
  • Памирская, 16-28, 17-33
  • 21-го Партсъезда, 1-29, 2-32, 31-45, 32-46
  • 1-й проезд Айвазовского, 2, 2/а, 9
  • 2-й проезд Стасова, 11-35, 31/2
  • 1-й проезд Стасова, 12-14, 16-28, 27-29, 34-60, 31-43, 45-57
  • Свободная, 66, 70
  • 1-й Восточный проезд, 1-19, 4-24
  • Восточный проезд, 6, 9
  • Стасова, 34-86, 75-87
  • Карла Маркса, 32-34, 36-40, 44, 45-55
  • проезд Тургенева, 1-9, 2-8
  • Головатого, 183-201
  • Тургенева, 23-33
  • 70-летия Октября, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5

С 13:00 до 17:00 не будет электроэнергии по адресам:

  • Вавилова, 1, 3, 17, 19
  • Калинина, 1, 68-74
  • Майский проезд, 5
  • Мира, 48-52
  • Коммунаров, 33
  • Красноармейская, 24-30, 25
  • Орджоникидзе, 47-51, 48-50

Дополнительная информация о плановых отключениях доступна в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 8 (861)-255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: более 10 улиц в Краснодаре остались без света 31 марта из-за аварии на сетях.

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