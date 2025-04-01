Более 50 улиц в Краснодаре 2 апреля останутся без света из-за плановых работ

В среду утром в разных районах краевой столицы запланированы технические работы на сетях электроснабжения. Отключения света затронут жителей 57 улиц.

В связи с этим с 9:00 до 17:00 электроэнергию отключат по адресам:

Братьев Игнатовых, 150-160, 153-163, 164-182, 165-199, 201-209

Новомарьинский переулок, 1-9, 4-10

Северная, 235-245, 236-262, 249, 252

Тургенева, 44-60, 62

Артиллерийская, 264-276, 311-325

70 лет октября, 1/1

Тульская, 11-23, 18-36,

Киевская, 55-61, 45, 89

Минская, 111-117

Киевский проезд, 1-9, 2-12

Киевская, 67-103, 72-96

Смоленская, 1-19, 2-44

Рашпилевская, 102, 127, 133, 133/3, 147

Красная, 89, 91, 93, 103, 103/А, 105, 118, 120

Длинная, 94

Пашковская, 71

Алтайская, 2, 2/1, 4, 4/1, 4/2, 6

Стасова, 179, 181

Березовая, 86, 90-106

Платиновая, 49-89, 50-90

Сосновая, 87-101, 104

Ольховая, 95, 86-106

Цигейковая, 35-55

Союзная, 13

Вольная, 100

Приморская, 105

Пригородная, 132-140, 293-321

2-я Пятилетка, 32-46

Российская, 44, 97, 107, 216-284, 361, 722-752

Закатная, 2-24

Подольская, 2-24, 7

Российский проезд, 27-35, 32-48

Шпака, 2-8, 6/1, 8, 31-47

проезд 21-го Партсъезда, 21-45, 22-46

Памирская, 1-15, 2-10, 14-24, 17-27

1 Мая, 235-263, 298-328

Памирская, 16-28, 17-33

21-го Партсъезда, 1-29, 2-32, 31-45, 32-46

1-й проезд Айвазовского, 2, 2/а, 9

2-й проезд Стасова, 11-35, 31/2

1-й проезд Стасова, 12-14, 16-28, 27-29, 34-60, 31-43, 45-57

Свободная, 66, 70

1-й Восточный проезд, 1-19, 4-24

Восточный проезд, 6, 9

Стасова, 34-86, 75-87

Карла Маркса, 32-34, 36-40, 44, 45-55

проезд Тургенева, 1-9, 2-8

Головатого, 183-201

Тургенева, 23-33

70-летия Октября, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5

С 13:00 до 17:00 не будет электроэнергии по адресам:

Вавилова, 1, 3, 17, 19

Калинина, 1, 68-74

Майский проезд, 5

Мира, 48-52

Коммунаров, 33

Красноармейская, 24-30, 25

Орджоникидзе, 47-51, 48-50

Дополнительная информация о плановых отключениях доступна в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 8 (861)-255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

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