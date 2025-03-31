Более 10 улиц в Краснодаре остались без света 31 марта из-за аварии на сетях
Общество
31.03.2025 16:45
Аварийное отключение произошло в Центральном округе краевой столицы около 16:30.
Причина отключения — повреждение на линии 6-10 кВ, отключены подстанция «ПФ-5» и 12 трансформаторных подстанций.
Без света остались жители домов по адресам:
- 1-й Верхний проезд;
- 2-й Верхний проезд;
- улица Зарой Стасова;
- улица Новая;
- улица Стасова;
- улица Обрывная;
- улица 1-й Кузнечный Зарой;
- улица 2-й Кузнечный Зарой;
- улица 3-й Кузнечный Зарой;
- улица Воронежская;
- улица Димитрова;
- 4-й Обрывной проезд;
- 5-й Обрывной проезд.
Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.
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