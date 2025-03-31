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Более 10 улиц в Краснодаре остались без света 31 марта из-за аварии на сетях

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-10-ulits-v-krasnodare-ostalis-bez-sveta-31-marta-iz-za-avarii-na-setyah
Более 10 улиц в Краснодаре остались без света 31 марта из-за аварии на сетях
Фото unsplash.com

Аварийное отключение произошло в Центральном округе краевой столицы около 16:30.

Причина отключения — повреждение на линии 6-10 кВ, отключены подстанция «ПФ-5» и 12 трансформаторных подстанций.

Без света остались жители домов по адресам:

  • 1-й Верхний проезд;
  • 2-й Верхний проезд;
  • улица Зарой Стасова;
  • улица Новая;
  • улица Стасова;
  • улица Обрывная;
  • улица 1-й Кузнечный Зарой;
  • улица 2-й Кузнечный Зарой;
  • улица 3-й Кузнечный Зарой;
  • улица Воронежская;
  • улица Димитрова;
  • 4-й Обрывной проезд;
  • 5-й Обрывной проезд.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: более 40 улиц в Краснодаре остались без света 29 марта из-за аварии на сетях. Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе краевой столицы произошло в субботу около 10:30 из-за аварии на линии 6-10 кВ.

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