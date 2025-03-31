Более 10 улиц в Краснодаре остались без света 31 марта из-за аварии на сетях

Аварийное отключение произошло в Центральном округе краевой столицы около 16:30.

Причина отключения — повреждение на линии 6-10 кВ, отключены подстанция «ПФ-5» и 12 трансформаторных подстанций.

Без света остались жители домов по адресам:

1-й Верхний проезд;

2-й Верхний проезд;

улица Зарой Стасова;

улица Новая;

улица Стасова;

улица Обрывная;

улица 1-й Кузнечный Зарой;

улица 2-й Кузнечный Зарой;

улица 3-й Кузнечный Зарой;

улица Воронежская;

улица Димитрова;

4-й Обрывной проезд;

5-й Обрывной проезд.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

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