Более 40 улиц в Краснодаре остались без света 29 марта из-за аварии на сетях
Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе краевой столицы произошло в субботу около 10:30 из-за аварии на линии 6-10 кВ.
В результате оказались обесточены ПС «ТГ-502» и 6 трансформаторных подстанций, позже стало известно об отключении ПС «ТГ-505» и еще 21 трансформаторной подстанции. Без света временно остались жители улиц:
- Образцова,
- Архитектора Петина,
- Ишунина,
- Яна Полуяна,
- Кияшко,
- Дамаева,
- Симиренко,
- Былинная,
- Ковалева,
- Лусиняна,
- Памяти Чернобыльцев,
- Православная,
- Эльбрусская,
- Народная,
- Кирпильская,
- Клеверная,
- Колосистая,
- Кубанская,
- Поливная,
- Придорожная,
- Пшеничная,
- Снежная,
- Средняя,
- Цветная,
- 4, 15, 19, 24, 27, 28, 32, 33 Линия,
- Красных партизан,
- Абрикосовая,
- Вишневая,
- Грушовая,
- Ореховая,
- Яблочная,
- Зеленая,
- Западный обход,
- Второе отделение,
- Доватора,
- Лесопосадочная и другие.
На месте уже работают специалисты аварийной бригады. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255-45-66.
В контакт-центре «Нэск» уточнили, что возобновить подачу электричества на перечисленных выше улицах планируют к 13:00.
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