Более 40 улиц в Краснодаре остались без света 29 марта из-за аварии на сетях

Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе краевой столицы произошло в субботу около 10:30 из-за аварии на линии 6-10 кВ.

В результате оказались обесточены ПС «ТГ-502» и 6 трансформаторных подстанций, позже стало известно об отключении ПС «ТГ-505» и еще 21 трансформаторной подстанции. Без света временно остались жители улиц:

Образцова,

Архитектора Петина,

Ишунина,

Яна Полуяна,

Кияшко,

Дамаева,

Симиренко,

Былинная,

Ковалева,

Лусиняна,

Памяти Чернобыльцев,

Православная,

Эльбрусская,

Народная,

Кирпильская,

Клеверная,

Колосистая,

Кубанская,

Поливная,

Придорожная,

Пшеничная,

Снежная,

Средняя,

Цветная,

4, 15, 19, 24, 27, 28, 32, 33 Линия,

Красных партизан,

Абрикосовая,

Вишневая,

Грушовая,

Ореховая,

Яблочная,

Зеленая,

Западный обход,

Второе отделение,

Доватора,

Лесопосадочная и другие.

На месте уже работают специалисты аварийной бригады. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255-45-66.

В контакт-центре «Нэск» уточнили, что возобновить подачу электричества на перечисленных выше улицах планируют к 13:00.

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