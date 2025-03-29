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Более 40 улиц в Краснодаре остались без света 29 марта из-за аварии на сетях

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-40-ulits-v-krasnodare-ostalis-bez-sveta-29-marta-iz-za-avarii-na-setyah
Более 40 улиц в Краснодаре остались без света 29 марта из-за аварии на сетях
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе краевой столицы произошло в субботу около 10:30 из-за аварии на линии 6-10 кВ.

В результате оказались обесточены ПС «ТГ-502» и 6 трансформаторных подстанций, позже стало известно об отключении ПС «ТГ-505» и еще 21 трансформаторной подстанции. Без света временно остались жители улиц:

  • Образцова,
  • Архитектора Петина,
  • Ишунина,
  • Яна Полуяна,
  • Кияшко,
  • Дамаева,
  • Симиренко,
  • Былинная,
  • Ковалева,
  • Лусиняна,
  • Памяти Чернобыльцев,
  • Православная,
  • Эльбрусская,
  • Народная,
  • Кирпильская,
  • Клеверная,
  • Колосистая,
  • Кубанская,
  • Поливная,
  • Придорожная,
  • Пшеничная,
  • Снежная,
  • Средняя,
  • Цветная,
  • 4, 15, 19, 24, 27, 28, 32, 33 Линия,
  • Красных партизан,
  • Абрикосовая,
  • Вишневая,
  • Грушовая,
  • Ореховая,
  • Яблочная,
  • Зеленая,
  • Западный обход,
  • Второе отделение,
  • Доватора,
  • Лесопосадочная и другие.

На месте уже работают специалисты аварийной бригады. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255-45-66.

В контакт-центре «Нэск» уточнили, что возобновить подачу электричества на перечисленных выше улицах планируют к 13:00.

Читайте также: накануне в пятницу три коттеджных поселка остались без света из-за аварии на сетях в Краснодаре. Без электроэнергии остались жители коттеджных поселков «Зеленая долина», «Испания 2» и «Тихая поляна».

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