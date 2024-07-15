Семь станций для мониторинга возгораний на Кубани установят после лесного пожара

Эти объекты позволят вести усиленный мониторинг лесных территорий и станут еще одной мерой по профилактике пожаров, сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 15 июля на оперативном штабе в Новороссийске.

В совещании принял участие заместитель министра РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Анатолий Супруновский.

«Крупнейший пожар локализован. Благодаря работе спасателей, личному участию Анатолия Супруновского удалось не допустить распространения огня на жилые поселки. А значит, мы смогли избежать самого страшного — гибели людей. Сейчас нам важно предпринять меры для своевременного обнаружения возгорания и быстрого реагирования», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Губернатор отметил необходимость доработать порядок действий спецслужб при лесных пожарах. По его словам, важно как можно оперативнее реагировать на такие происшествия.

«Чтобы купировать проблему еще на стадии задымления, необходим усиленный мониторинг. Так, в течение двух недель необходимо установить лесопожарные станции, на первоначальном этапе — семь точек. Обеспечить их штатом в 50 человек. Кроме того, запретить въезд в лес на транспорте и обеспечить патрулирование местности», — поручил глава Кубани.

Замглавы МЧС России поблагодарил все задействованные службы региона в ликвидации пожара.

«Мы должны проанализировать причины пожара, найти виновных, принять исчерпывающие меры для контроля и активизировать патрули. От их качественной работы и дисциплины во многом зависит безопасность всего пожароопасного сезона», — заключил Анатолий Супруновский.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 15 июля вылетел в Новороссийск для осмотра территории лесного пожара вместе с заместителем главы МЧС РФ Анатолием Супруновским.