Семь рабочих погибли при пожаре в строительном модуле в Севастополе
Возгорание произошло в ночь на 2 февраля в жилом модуле на строительном объекте в поселке Сахарная головка на улице Нефтяной в районе трассы «Таврида».
По предварительным данным, в результате пожара погибли семь человек. Они приехали на стройку нового участка трассы из разных регионов страны.
«Двое госпитализированы в больницу, они в стабильном состоянии, им оказывается вся необходимая помощь», — написал в Telegram губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Информация о пожаре в строительном модуле поступила спасателям в 2:19. Прибывшие на место пожарные установили, что двухэтажный жилой модуль загорелся на площади 200 кв. м.
К утру спасателям удалось ликвидировать возгорание. Они выполняют проливку и разбор конструкций, сообщает пресс-служба МЧС России.
По факту гибели людей при пожаре возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).
По версии следствия, в загоревшемся строительном модуле жили более 100 человек. На месте работают следователи. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.
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