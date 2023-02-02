Семь рабочих погибли при пожаре в строительном модуле в Севастополе

Возгорание произошло в ночь на 2 февраля в жилом модуле на строительном объекте в поселке Сахарная головка на улице Нефтяной в районе трассы «Таврида».

По предварительным данным, в результате пожара погибли семь человек. Они приехали на стройку нового участка трассы из разных регионов страны.

«Двое госпитализированы в больницу, они в стабильном состоянии, им оказывается вся необходимая помощь», — написал в Telegram губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Информация о пожаре в строительном модуле поступила спасателям в 2:19. Прибывшие на место пожарные установили, что двухэтажный жилой модуль загорелся на площади 200 кв. м.

К утру спасателям удалось ликвидировать возгорание. Они выполняют проливку и разбор конструкций, сообщает пресс-служба МЧС России.

По факту гибели людей при пожаре возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, в загоревшемся строительном модуле жили более 100 человек. На месте работают следователи. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

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