Семь пропавших человек нашли погибшими в феврале в Краснодарском крае

Такую статистику по итогам февраля привели представители регионального отделения поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Всего в феврале волонтерам поступило 95 заявок о пропавших без вести людях. В ходе поиска 7 человек нашли погибшими и еще 63 человек — живыми.

Поисковикам не удалось найти 7 человек. Еще 13 заявок о пропаже людей оказались неподтвержденными.

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