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Семь пропавших человек нашли погибшими в феврале в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sem-propavshih-chelovek-nashli-pogibshimi-v-fevrale-v-krasnodarskom-krae
Семь пропавших человек нашли погибшими в феврале в Краснодарском крае
Фото Milk-Tea, unsplash.com

Такую статистику по итогам февраля привели представители регионального отделения поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Всего в феврале волонтерам поступило 95 заявок о пропавших без вести людях. В ходе поиска 7 человек нашли погибшими и еще 63 человек — живыми.

Поисковикам не удалось найти 7 человек. Еще 13 заявок о пропаже людей оказались неподтвержденными.

Читайте также: пропавших в Северском районе двух 13-летних девочек нашли под Краснодаром. Сотрудники краевого уголовного розыска обнаружили их в поселке Березовом в Краснодаре. Девочки живы и здоровы.

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