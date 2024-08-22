Семь проектов реализуют в Геленджике благодаря курортному сбору

Часть из них уже завершили, рассказал глава города-курорта Алексей Богодистов. Средства от курортного сбора направили на благоустройство территорий.

Так, на главной набережной Геленджика заменили 800 метров балюстрады. Также уже реконструировали территорию приморских бульваров в Кринице и Кабардинке.

На очереди работы над проектами в селе Дивноморском. Здесь специалисты планируют уделить особое внимание территории пансионата «Энергетик». Работы начнут уже в сентябре.

«Сложная ситуация в селе Архипо-Осиповка. Планировалась замена плиточного мощения на набережной. Подрядчик на исполнение контракта не вышел. Много времени заняла процедура его расторжения. Управлением ЖКХ заключен новый контракт на выполнение работ. Срок исполнения — 3-4 квартал 2024 года», — написал Алексей Богодистов в Telegram.

Аналогичная ситуация с проектом по благоустройству прохода к морю от проспекта Геленджикского, добавил градоначальник. При этом завершить благоустройство данного объекта планируют до конца текущего года.

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