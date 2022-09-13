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Семь предприятий Краснодарского края принимают участие в бизнес-миссии в Баку

Экономика
13.09.2022 19:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/sem-predpriyatij-krasnodarskogo-kraya-prinimayut-uchastie-v-biznes-missii-v-baku
Семь предприятий Краснодарского края принимают участие в бизнес-миссии в Баку
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Поездку организовали при содействии Центра поддержки экспорта региона в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

С 13 по 16 сентября компании Краснодарского края презентуют свою продукцию в Баку. Директор Центра Роман Воротников назвал Азербайджан целевым и перспективным направлением для внешней торговли Кубани. Регион имеет хороший потенциал для увеличения темпов взаимной торговли.

«Цель деловой поездки — продвижение продукции краевых предприятий на рынке Азербайджана, в том числе в области несырьевого экспорта, реализация совместных российско-азербайджанских проектов, укрепление диалога с потенциальными контрагентами республики. Рассчитываем, что бизнес-миссия позволит кубанским компаниям провести эффективные целевые В2В переговоры и договориться о дальнейших взаимовыгодных и долговременных партнерских отношениях», — сказал Роман Воротников.

В деловом визите принимают семь предприятий Краснодарского края, которые производят продукцию АПК, котлы центрального отопления, полимерную тару, оборудование для производства ПЭТ-тары, разрабатывают программное обеспечение и мобильные сервисы. Во время поездки представители кубанских компаний проведут переговоры с предприятиями республики по заранее сформированным заявкам.

Также в рамках поездки пройдут официальные встречи с руководителями Торгпредства и Представительства РЭЦ, Агентства развития малого и среднего бизнеса, Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана. Представители посетят индустриальные и технопарки, сети ретейла страны.

По итогам 2021 года совокупный экспорт Краснодарского края в Азербайджан составил 31,2 млн долларов США. Основная его часть — несырьевой неэнергетический экспорт, его доля составляет 94%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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