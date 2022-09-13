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Кубанская аптечная сеть по итогам участия в нацпроекте увеличила выработку на 45%

Экономика
13.09.2022 16:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskaya-aptechnaya-set-po-itogam-uchastiya-v-natsproekte-uvelichila-vyrabotku-na-45
Кубанская аптечная сеть по итогам участия в нацпроекте увеличила выработку на 45%
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Компания «Фитофарм» внедряла бережливые технологии совместно с экспертами Регионального центра компетенций в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Рабочая группа оптимизировала процесс приемки, сбора заказов и отгрузки товаров на складе. Эксперты повысили эффективность выполнения операций, обустроили мобильное рабочее место, а также установили предельное время поступления заявок.

В компании на 60% снизили время протекания процесса. Выработка увеличилась на 45%. Запасы, которые появились при неправильной комплектации заказа, сократились почти в два раза.

Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев отметил, что повышение эффективности кубанских предприятий — основной рецепт для структурной перестройки экономики в условиях беспрецедентного давления. Успешная реализация нацпроекта должна обеспечить 20-процентный прирост производительности труда к 2024 году и улучшить качество жизни людей.

Сеть «Фитофарм» имеет более 10 тыс. наименований товара. Компания включает 140 аптек и аптечных пунктов, расположенных на территории Краснодарского края.

Участникам нацпроекта «Производительность труда» помогает комплекс мер поддержки, включая финансирование и консультации экспертов. Также предусмотрен инвестиционный налоговый вычет на прибыль. Он составляет до 90% сроком до 2024 года. Таким образом, предприниматели смогут вкладывать освободившиеся средства в модернизацию и создание новых рабочих мест.

В нацпроекте «Производительность труда» участвуют уже более 200 предприятий Кубани, которые работают в базовых несырьевых отраслях экономики. К 2024 году в нацпроект планируется вовлечь не менее 248 региональных организаций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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