Семь лет насиловал несовершеннолетнюю дочь: жителю Хадыженска дали 16 лет колонии строгого режима

Апшеронский районный суд признал виновным 50-летнего жителю Хадыженска в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

По данным следствия, с сентября 2015 по июнь 2022 года мужчина, находясь в Апшеронском районе, неоднократно развращал и насиловал свою дочь 2008 года рождения. О происходящем девочка никому не рассказывала до лета прошлого года, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Суд проходил в закрытом режиме. Обвиняемый частично признал свою вину. Суд признал его виновным и приговорил к 16 годам лишения свободы с ограничением свободы на два года. Отбывать наказание мужчине предстоит в колонии строгого режима. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми на 13 лет.

Кроме того, мужчине назначили принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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