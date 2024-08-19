Семь лет дали женщине, зарезавшей сожителя во время пьяной ссоры на Кубани

Преступление произошло в марте этого года в Горячем Ключе. В августе Горячеключевской городской суд вынес приговор в отношении 56-летней женщины, которую обвиняли в убийстве сожителя.

По версии следствия, женщина и ее сожитель вместе выпивали алкоголь и во время застолья поссорились из-за оскорблений. Во время конфликта сожительница взяла кухонный ножом и один раз ударила им обидчика в грудь.

Пострадавший начал быстро терять много крови. Нападавшая попыталась оказать ему первую помощь, а затем вызвала медиков. Пока «скорая» ехала, мужчина погиб из-за резкой потери крови и геморрагического шока. Прибывшие медики зафиксировали его смерть.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Суд назначил подсудимой 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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