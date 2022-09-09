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Семь кубанских предприятий победили на конкурсе применения бережливых технологий

Экономика
09.09.2022 20:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/sem-kubanskih-predpriyatij-pobedili-na-konkurse-primeneniya-berezhlivyh-tehnologij
Семь кубанских предприятий победили на конкурсе применения бережливых технологий
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В региональном конкурсе «Путь к совершенству» участвовали предприятия-участники национального проекта «Производительность труда».

Соревнования прошли в два этапа. Вначале эксперты министерства экономики Краснодарского края, являющиеся членами конкурсной комиссии, предварительно оценили участников. Потом они выехали на производственные площадки компаний и выполнили анализ внедрения технологий бережливого производства в работе.

Министр экономики Кубани Алексей Юртаев рассказал, что технологии бережливого производства показывают эффективность и становятся популярными на предприятиях.

Лауреатами и победителями конкурса «Путь к совершенству» стали семь предприятий Краснодарского края. Первое место занял «Кубанский комбинат хлебопродуктов», второе место завоевало предприятие «ТД-холдинг», третье место у «Краснодар Водоканал».

Кроме того, обладателями «серебряного» уровня внедрения технологий бережливого производства стали компании: «ПищТех», «Тепличный комплекс «Зеленая Линия» и «Кондитер Кубани». Предприятие «Электросевкаммонтажиндустрия» получила «бронзовый» уровень. Теперь лидеры регионального конкурса представят Кубань на федеральном уровне.

В Краснодарском крае национальный проект «Производительность труда» реализуют с 2018 года. Чаще всего в регионе принципы бережливого производства внедряют обрабатывающие, сельскохозяйственные и транспортные предприятия, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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