Семь человек погибли в ДТП за выходные в Краснодарском крае

Всего с 19 по 21 июля на дорогах Кубани зафиксировали 48 дорожно-транспортных происшествий.

В результате ДТП семь человек погибли и еще 55 получили травмы. Водители допустили четыре наезда на пешеходов. В результате четыре человека пострадали.

Из-за нарушения скоростного режима произошло восемь ДТП. В результате чего два человека погибли и еще семь получили травмы.

По причине выезда на встречную полосу случилось два ДТП, из-за чего пострадали три человека. Из-за несоблюдения дистанции зафиксировали 13 ДТП. В результате чего 5 человек скончались и еще 16 пострадали, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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