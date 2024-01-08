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Семь человек погибли в ДТП с маршруткой и КамАЗом в Ставропольском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sem-chelovek-pogibli-v-dtp-s-marshrutkoj-i-kamazom-v-stavropolskom-krae
Семь человек погибли в ДТП с маршруткой и КамАЗом в Ставропольском крае
Фото Госавтоинспекции Ставропольского края

Смертельная авария произошла 8 января около 14:00 на региональной автодороге около поселка Пятигорский.

Предварительно, водитель пассажирской «Газели» при повороте не уступил дорогу КамАЗу, ехавшему во встречном направлении, и столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП погибли водитель маршрутки и шесть его пассажиров. Еще один пассажир и водитель грузовика получили травмы, их госпитализировали в больницу.

Известно, что «Газель» с семью пассажирами двигалась по маршруту Пятигорск — пос. Пятигорский. Личности погибших устанавливают. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии и изучают записи с камер видеонаблюдения, сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

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