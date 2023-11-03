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Сельского главу осудили за вырубку деревьев на 20 млн рублей на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/selskogo-glavu-osudili-za-vyrubku-derevev-na-20-mln-rublej-na-kubani
Сельского главу осудили за вырубку деревьев на 20 млн рублей на Кубани
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В Лабинском районе в ноябре суд вынес приговор по делу о незаконной вырубке деревьев с использованием служебного положения и мошенничестве в отношении 54-летнего главы Лучевого сельского поселения и его 59-летней сообщницы.

По данным следствия, в январе 2021 года глава поселения вступил в сговор с директором муниципального унитарного предприятия и организовали незаконную вырубку лесных насаждений на территории поселения. Для этого руководитель предприятия наняла рабочих. Всего незаконно вырубили 383 дерева, которые вывезли и продали. Ущерб превысил 20 млн рублей.

Кроме того, с ноября 2016 по июнь 2021 года глава села получал зарплату водителя, который числился в администрации поселения, но фактически на работу не приходил. Глава села незаконно получил более 700 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело. На время следствия чиновника отстранили от должности. Суд назначил главе поселения 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Его сообщнице дали 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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