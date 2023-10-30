Деревья на 11 млн рублей незаконно вырубили в Крымском районе

Об этом стало известно в ходе выездного заседания межведомственной комиссии по незаконному обороту древесины, которое провел вице-губернатор Роман Лузинов.

По данным правоохранителей, в лесничестве Крымского района выявили факт незаконно вырубки деревьев в особо крупном размере. Ущерб превысил 11 млн рублей. Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия в Крымском, Абинском, Лабинском и Мостовском районах. Злоумышленников задержали на месте преступления.

«Это стало возможным благодаря эффективному межведомственному взаимодействию, которое наладили в рамках исполнения поручения губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева об усилении работы по пресечению незаконных рубок на территории региона», — сказал замглавы региона.

Материалы направили в ОМВД России по Крымскому району. Также по факту незаконной вырубки деревьев в прокуратуре организовали проверку. В ведомстве взяли расследование под контроль.

«Также, в рамках проверки будет дана оценка, в том числе, уголовно-правовая, действиям должностных лиц по выявлению факта незаконной вырубки деревьев», — цитирует Крымского межрайонного прокурора Константина Шварца пресс-служба администрации Краснодарского края.

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