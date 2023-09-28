Незаконно пиливших лес депутата и двух «черных лесорубов» будут судить в Туапсе

СК завершил расследовать уголовное дело о незаконной рубке леса в особо крупном размере в отношении 33-летнего индивидуального предпринимателя, являющегося депутатом городского поселения Туапсинского района, а также двоих его подельников в возрасте 39 и 42 лет.

По данным следствия, с февраля по апрель 2022 года в Туапсинском районе депутат создал организованную группу для вырубки леса и привлек двоих приятелей. Он заключил договор на поставку древесины с другим предпринимателем, нанял грузовики с водителями, рубщиков и других рабочих. Без разрешения злоумышленники вырубили более 132 куб. м леса на сумму более 25 млн рублей.

Возбудили уголовное дело. Во время следствия обвиняемые полностью признали свою вину. На имущество обвиняемых наложили арест. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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