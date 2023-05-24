Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

На Кубани с начала года «черные лесорубы» уничтожили деревья более чем на 500 млн рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-s-nachala-goda-chernye-lesoruby-unichtozhili-les-bolee-chem-na-500-mln-rublej
На Кубани с начала года «черные лесорубы» уничтожили деревья более чем на 500 млн рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае в мае завершилось профилактическое мероприятие по выявлению и пресечению преступлений в сфере лесопромышленного комплекса.

По данным полиции, в течение 2 месяцев зарегистрировали более 200 фактов незаконной рубки деревьев. Из незаконного оборота изъяли около 3,5 тыс. куб. м древесины и пиломатериалов. Возбудили 78 уголовных дел по фактам незаконной рубки лесных насаждений. К уголовной ответственности привлекли 33 человека.

Больше всего фактов незаконной вырубки леса выявили на территории Горячего Ключа, Туапсинского и Лабинского районов. Всего с начала года в результате противоправной деятельности «черных лесорубов» лесному фонду причинен ущерб более 500 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Анапе незаконно вырубили деревья на 14 млн рублей.

Статьи
Задержка месячных: возможные причины и что делать
Задержка месячных: возможные причины и что делать
Жить с гипертонией: болезнь пенсионеров помолодела
Жить с гипертонией: болезнь пенсионеров помолодела
Похудеть до смерти: токсиколог рассказал об опасных диетах
Похудеть до смерти: токсиколог рассказал об опасных диетах
«Библионочь» 2023: куда сходить в центре Краснодара
«Библионочь» 2023: куда сходить в центре Краснодара
Грецкие орехи: чем полезны и кому нельзя
Грецкие орехи: чем полезны и кому нельзя
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях