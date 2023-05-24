На Кубани с начала года «черные лесорубы» уничтожили деревья более чем на 500 млн рублей

В Краснодарском крае в мае завершилось профилактическое мероприятие по выявлению и пресечению преступлений в сфере лесопромышленного комплекса.

По данным полиции, в течение 2 месяцев зарегистрировали более 200 фактов незаконной рубки деревьев. Из незаконного оборота изъяли около 3,5 тыс. куб. м древесины и пиломатериалов. Возбудили 78 уголовных дел по фактам незаконной рубки лесных насаждений. К уголовной ответственности привлекли 33 человека.

Больше всего фактов незаконной вырубки леса выявили на территории Горячего Ключа, Туапсинского и Лабинского районов. Всего с начала года в результате противоправной деятельности «черных лесорубов» лесному фонду причинен ущерб более 500 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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