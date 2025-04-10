Сельхозпредприятия и ферма пострадали из-за града в Кущевском районе

На Кубани подсчитывают ущерб от градобоя и снегопада. Пострадали посевы в Отрадненском и Мостовском районах. Сильнейший град обрушился вечером 7 апреля на станицу Кисляковскую в Кущевском районе.

Сильнейший град обрушился на Кисляковскую и окрестные поля в Кущевском районе. Слой льда на земле достигал 10 см. В одном хозяйстве полностью погибло более 40 га посевов сахарной свеклы, ущерб составил около 1,5 млн рублей.

«Семена уже мы приобрели, сейчас только чуть подсохнет, чтоб можно было зайти. Завтра-послезавтра будем пересевать», — сказал фермер Виталий Шакун.

Известные ученые, профессора КубГАУ обследуют поля. По свекле ситуацию осложняет еще и критически низкий запас влаги. При норме 800 мм — сейчас в почве всего 50.

В Кущевском районе пострадали около 1 тыс. га озимой пшеницы — два сельхозпредприятия и одно фермерское хозяйство. Однако здесь уже более благоприятные прогнозы.

В министерстве сельского хозяйства сообщили, что в таких критических ситуациях аграриев могла бы выручить страховка.

«Государство субсидирует до 50% затрат на оплату страховых премий. Если вы застраховали, у вас страховая премия, например, 600 тыс. рублей, то 300 тыс. государство вам вернет», — отметил начальник управления экономики и государственных программ министерства сельского хозяйства Краснодарского края Михаил Кот.

На господдержку агрострахования сумму в краевом бюджете с каждым годом увеличивают, поскольку у аграриев растет интерес в том числе и по страхованию от природных катаклизмов. По прогнозам метеорологов — града до конца апреля на Кубани не будет.

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