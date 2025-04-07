Посевы рапса и озимых пострадали из-за непогоды в Отрадненском районе

Штормовое предупреждение о заморозках будет действовать ближайшие трое суток на Кубани. В отдельных районах региона уже прошел град.

У кота Максика нюх на непогоду, рассказывает его хозяйка Валентина Кизилова. Ещё вчера все вместе с ужасом наблюдали, как летят цветки с черешни под стук града. Это сейчас рады, что все деревья в саду в белом цвету.

Град, шквалистый ветер, ливень обрушились на станицу Подгорную, в отдаленных поселениях Отрадненского района резко поднялся уровень воды в реках. Аграрии муниципалитета уже подсчитывают убытки.

«От непогоды досталось полям на окраине станицы Попутной. По словам местных, раньше поля здесь зеленели, теперь только черные. На тех же сорняках можно посмотреть последствия — огромные дыры, а местами листа и вовсе нет», — сообщила специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Юлия Чернышова.

В двух крупных агропредприятиях района пострадало от града частично до 30% посевов рапса и озимой пшеницы на площади в 450 га. Спецкомиссия продолжает обследовать поля, чтобы подсчитать точные убытки. Штормовое предупреждение по заморозкам и ливню объявлено на Кубани вплоть до 11 апреля.

«По 11 апреля местами в Краснодарском крае, за исключением города Сочи и Черноморского побережья от Анапы до Магри, ожидаются заморозки. На поверхности почвы до -2 °С», — сказал начальник центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Максим Чернышев.

В юго-восточных предгорных районах ожидается до -4 °С, что считается опасным явлением. Специалисты рекомендуют в эти дни садоводам принять меры по защите зеленых насаждений.

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