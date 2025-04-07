Ливни с градом и шквалистым ветром до 25 м/с обрушатся на Кубань 8 апреля

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение о непогоде.

По прогнозу синоптиков, в ночь на 8 апреля и до конца суток в регионе ожидается ливень с градом и сильным ветром с порывами 20 м/с. В отдельных районах возможны сильный дождь со снегом и шквалистый ветер до 25 м/с.

В Краснодаре в этот день будет облачно с прояснениями. Ночью и утром — дождь, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +3…5 °С, днем +7…9 °С. В среднем на Кубани столбики термометров покажут ночью +2…7 °С, днем воздух прогреется до +5…10 °С.

Кроме того, со вторника по пятницу ночью и утром в северной половине края ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы — -1…-2 °С, в юго-восточных предгорных районах — -1…-4 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Также 8 апреля на территории Сочи и Сириуса ожидается усиление ветра с порывами до 15-17 м/с. Также возможен дождь, в предгорьях и низких горах местами ливни с грозой. Высота волн в море достигнет 1-1,5 м, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», заморозки до -4°С ожидаются в Краснодарском крае.

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