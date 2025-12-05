Сельхозпредприятие в Славянском районе на 48% увеличило выработку по нацпроекту
Сельскохозяйственное предприятие «Черноерковское» участвует в реализации проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Об этом сообщил глава Славянского района Роман Синяговский. Он рассказал, что предприятие выбрало для внедрения проект «Оптимизация процесса ремонта и обслуживания сельхозтехники» и успешно завершило реализацию запланированного комплекса мер.
В результате удалось снизить время протекания процесса на 32,3%, повысить общую эффективность оборудования на 32%, а также увеличить выработку на 48%.
«Полученный эффект позволит увеличить рентабельность производства и будет способствовать росту и расширению предприятия. Опыт успешного участия в нацпроекте показывает важность совершенствования производственных процессов с помощью программ поддержки предпринимательства», — написал Синяговский в Telegram.
