Сельхозпредприятие в Славянском районе на 48% увеличило выработку по нацпроекту

Сельскохозяйственное предприятие «Черноерковское» участвует в реализации проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Об этом сообщил глава Славянского района Роман Синяговский. Он рассказал, что предприятие выбрало для внедрения проект «Оптимизация процесса ремонта и обслуживания сельхозтехники» и успешно завершило реализацию запланированного комплекса мер.

В результате удалось снизить время протекания процесса на 32,3%, повысить общую эффективность оборудования на 32%, а также увеличить выработку на 48%.

«Полученный эффект позволит увеличить рентабельность производства и будет способствовать росту и расширению предприятия. Опыт успешного участия в нацпроекте показывает важность совершенствования производственных процессов с помощью программ поддержки предпринимательства», — написал Синяговский в Telegram.

Читайте также: производитель металлоконструкций из Кропоткина внедряет бережливые технологии.

Подпишись, здесь всегда интересно.