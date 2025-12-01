Производитель металлоконструкций из Кропоткина внедряет бережливые технологии

Предприятие «ОС-НОВА» оптимизирует рабочий процесс в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Министр экономики края Алексей Юртаев подчеркнул, что даже самые сложные производственные процессы можно сделать системными и эффективными. В этом помогают бережливые технологии.

«Такой комплексный подход — залог того, что каждый механизм и каждый человек на предприятии будут работать как единый слаженный организм, способный быстро адаптироваться и создавать качественный продукт», — добавил Юртаев.

Рабочая группа компании провела анализ процессов и выявила проблемные места. Для их устранения разработали комплекс мероприятий. На предприятии планируют уменьшить время протекания рабочего процесса, сократить запасы и повысить выработку.

Предприятие специализируется на производстве металлоконструкций и элеваторного оборудования, сообщает пресс-служба министерства экономики Краснодарского края.

