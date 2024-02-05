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Сель сошел на горную дорогу в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sel-soshel-na-gornuyu-dorogu-v-sochi
Сель сошел на горную дорогу в Сочи
Фото департамента транспорта Сочи

Селевые массы с гор сошли на 4 км автомобильной дороги подъезд к селу Красная Воля в Хостинском районе.

«Краевые дорожники уже приступили к ликвидации последствий», — сообщает пресс-служба департамента транспорта Сочи.

В связи со сходом селя на проезжую часть движение транспорта на этом участке дороги затруднено.

Читайте также: в Сочи оползень повредил водовод в Хостинском районе. Оползень активизировался в результате обильных осадков, которые идут в городе в последние дни.

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