Сель сошел на горную дорогу в Сочи

Селевые массы с гор сошли на 4 км автомобильной дороги подъезд к селу Красная Воля в Хостинском районе.

«Краевые дорожники уже приступили к ликвидации последствий», — сообщает пресс-служба департамента транспорта Сочи.

В связи со сходом селя на проезжую часть движение транспорта на этом участке дороги затруднено.

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