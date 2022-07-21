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Сексолог призвал ввести уголовное наказание за непристойное поведение после инцидентов в Сочи

Общество
21.07.2022 07:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/seksolog-prizval-ugolovno-nakazyvat-za-nepristojnoe-povedenie-posle-intsidentov-v-sochi
Сексолог призвал ввести уголовное наказание за непристойное поведение после инцидентов в Сочи
скриншот с видео t.me/gorodsochi

Видеозаписи с парочками, занимающимися любовью на SUP-борде и на сочинском пляже среди пакетов с мусором широко распространились по соцсетям и привлекли внимание общественности и полиции. Врач-сексолог Евгений Кульгавчук предложил ввести уголовную ответственность для подобных случаев.

Он призвал относиться к таким нарушениям серьезнее, потому что свидетелями непристойного поведения могут стать несовершеннолетние.

«Что касается подобных нарушителей общественного порядка, стоит относиться к этому серьезнее, и наказывать по уголовной, а не административной статье «хулиганство». Так как невольными свидетелями такого, по сути вызова обществу, могут быть дети. Публикация таких новостей в формате «нарушение в обязательном комплекте с неотвратимым наказанием» будет способствовать профилактике, а не популяризации подобных «флешмобов», — сказал Кульгавчук.

Среди причин, по которым молодые люди могли решиться на секс в общественном месте, он назвал поиск «острых» ощущений и желание привлечь к себе внимание. Крое того, он предположил, что этому может способствовать тренд на хайп, который задают интернет-ресурсы и СМИ.

«То есть то, чего раньше стыдились, некоторые теперь стали гордиться. К счастью, большая часть молодежи у нас все же более дееспособная», — цитирует сексолога «Газета.ru».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи влюбленной паре грозит 15 суток за непристойное поведение в море.

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