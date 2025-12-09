Сейсмолог Морозов рассказал, дойдет ли до Кубани землетрясение из Турции

Землетрясении в Анталье произошло 8 декабря в 13:21. Уточнялось, что никаких негативных последствий пока не зафиксировано.

Эпицентр землетрясения находился в районе Серик на глубине около 28 км. Магнитуда составила 4,9.

Доктор технических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории сейсмической опасности Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН Алексей Морозов отметил, что сейсмособытия такой магнитуды редко приводят к разрушениям, если нет крайне уязвимых построек или специфических местных условий.

«Это можно охарактеризовать как умеренно слабое землетрясение, которое было ощутимо, но не привело к разрушениям», — сказал Морозов.

Ученый объяснил, что причина землетрясения заключается в том, что Анталья находится вблизи активных разломов и границ литосферных плит. Периодические толчки с магнитудой около 4–5 здесь считаются частью нормальной сейсмоактивности.

По мнению Морозова, вероятность того, что подземные толчки дойдут до Кубани, близка к нулю.

«Относительно небольшое землетрясение в Турции (магнитуда 4,9) локально вызывает лишь малые изменения напряженного состояния в земной коре вокруг своего эпицентра. Поэтому вероятность повлиять на сейсмичность Краснодарского края близка к нулю», — сказал Морозов.

Он пояснил, что Турция и Кавказ являются разными активными сейсмическими областями.

«Кавказ формируется в результате столкновения Аравийской и Евразийской плит, а южная Анатолия входит в связанную, но отдельную систему деформации и крупных разломов, где Анатолийский блок выдавливается западнее из-за давления со стороны Аравийской плиты. Волны от турецких землетрясений действительно доходят до Кавказа и регистрируются приборами. Но их энергия слишком мала, чтобы вызвать новые подвижки», — цитирует ученого kuban.aif.ru.

