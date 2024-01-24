Сейсмолог Бабешко: землетрясение под Краснодаром — «релаксация» земной коры

Произошедшее 24 января землетрясение не представляло опасности. Об этом сообщил директор НИЦ прогнозирования и предупреждения геоэкологических и техногенных катастроф КубГУ, академик РАН Владимир Бабешко.

«Событие в Северском районе было слабым. Это «релаксация» коры земли. Произошло оно на глубине 10 км, достаточно глубоко, достаточно далеко от Краснодара. К тому же было одиночным. Произошла маленькая подвижка литосферных плит, совершенно не опасная», — отметил Бабешко.

При этом Краснодар сейчас находится в сейсмически напряженной зоне, ученые об этом знают и постоянно следят за ситуацией.

«Мы совершенствуем систему прогнозирования и наблюдения. Сейсмостанция, которая установлена в Кубанском госуниверситете, всегда начеку. Обнаружив и построив первыми в мире теорию стартового землетрясения, мы просто обязаны обеспечить полную безопасность нашего черноморского побережья, Краснодарского края, да и всей России», — цитируют Бабешко «Краснодарские известия».

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