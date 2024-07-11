Себестоимость вывоза мусора в России повысилась на 30%

Российский экологический оператор выявил рост затрат на вывоз отходов в различных регионах РФ.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что рост себестоимости вывоза мусора в среднем составляет порядка 30%.

«Однако на этом фоне изменения тарифа на вывоз отходов в регионах выглядят незначительно», ― добавил он.

По его словам, рост фактических затрат на деятельность регоператоров по сравнению с 2021 годом выявили по расходам на материалы, топливо, технику, зарплаты и услуги по обращению с мусором.

В опросе приняли участие 54 крупных регоператора. Согласно исследованию ― затраты на горюче-смазочные материалы выросли на 40%, расходы на топливо — на 35%, технические жидкости — на 45%. Все это обусловлено уходом иностранных предприятий и дефицитом продукции российского производства.

Затраты на фонд оплаты труда выросли на 50%. Заработная плата водителей конкурируют с зарплатой в других отраслях, таких как ВС РФ, курьерская доставка и сельское хозяйство в период уборочной кампании. Стоимость техники для вывоза отходов увеличилась на 50%. Так, цена на мусоровозы возросла на 60%.

Стоимость ремонта мусоровозов повысилась на 52%, причиной тому ― рост цен на запчасти для российских и иностранных мусоровозов. Кроме того, на 40% выросли затраты на обработку отходов, а также на размещение и обработку мусора. Услуги по транспортировке мусора стали дороже на 40%, цены на услуги банковского обслуживания выросли на 100%, сообщает 360.ru.

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