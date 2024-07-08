В шести районах Кубани начал работать новый регоператор по обращению с ТКО

Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края заключило договор с компанией «ЭкоЮг», которая уже 4 года работает по Новороссийской зоне, и расторгло его с «Чистой Станицей».

«В такую жару региональный оператор обязан вывозить мусор каждый день. На этой улице по графику вывозят мусор два раза в месяц, а это — нарушение. На выходных отходы должны были вывезти, но мешки вдоль обочины до сих пор стоят», — рассказывает специальный корреспондент «Кубань 24» Мария Николаева.

Проблемы с заваленными свалками в северных районах края начались летом 2023 года.

«Ситуация вышла из-под контроля, стала критической. Это как снежный ком, который накапливался большой период времени. Для общего понимания: если мусор не вывозится, происходит сдвиг по графику в одни день, то на устранение последствий нужно три дня», — объясняет заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Мария Краснощекова.

«Я думаю, что в течение недели мы эту ситуацию наладим. Постарались возобновить все те графики, к которым народ привык. Выстроили систему подачи заявок для юридических лиц», — говорит генеральный директор компании-регионального оператора Наталья Рашковецкая.

Во всех шести райцентрах «ЭкоЮг» планирует открыть абонентские отделы. Первая квитанция жителям придет в августе.