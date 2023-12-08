Сделать спортивную «Суворовскую карту» для молодежи предложили в России

Речь о социальной программе для детей и молодежи от 14 до 22 лет по аналогии с «Пушкинской картой». Новая карта с балансом в 20 тыс. рублей упростит ее обладателям посещение спортивных мероприятий и занятий в секциях.

С инициативой предоставлять «Суворовские карты» выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. По ее словам, имя русского полководца А. В. Суворова было выбрано потому, что он с детства укреплял здоровье, силу и выносливость посредством постоянных физических нагрузок, несмотря на частые болезни.

Детский омбудсмен предложила, чтобы на баланс «Суворовской карты» каждый год поступало 20 тыс. рублей. Это должно помочь популяризировать физкультуру и спорт среди молодежи, особенно в тех семьях, где есть финансовые проблемы. Свое обращение Волынец направила на имя председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева.

«Прошу Вас рассмотреть вопрос инициирования выпуска «Суворовской карты», предоставляющей право на посещение спортивных мероприятий и занятий в оздоровительных учреждениях различных форм собственности (фитнес-залы, бассейны, оздоровительные центры и прочее)», — приводит текст обращения RT.

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