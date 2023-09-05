Сделать краеведение обязательным школьным предметом предложили в Госдуме РФ

Авторы инициативы выступают в поддержку программ, направленных на развитие патриотического воспитания подрастающего поколения.

В обращении на имя главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова предложено создать региональные образовательные программы по краеведению для средних образовательных школ. Предполагается, что это должно помочь в формировании патриотизма у школьников через любовь к родному краю, знакомство с местной историей, традициями и культурой.

Также, помимо региональных образовательных программ, было предложено разработать федеральную концепцию изучения истории родного края, цитирует текст обращения RT.

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