Сделать краеведение обязательным школьным предметом предложили в Госдуме РФ
Политика
05.09.2023 09:46
Авторы инициативы выступают в поддержку программ, направленных на развитие патриотического воспитания подрастающего поколения.
В обращении на имя главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова предложено создать региональные образовательные программы по краеведению для средних образовательных школ. Предполагается, что это должно помочь в формировании патриотизма у школьников через любовь к родному краю, знакомство с местной историей, традициями и культурой.
Также, помимо региональных образовательных программ, было предложено разработать федеральную концепцию изучения истории родного края, цитирует текст обращения RT.
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