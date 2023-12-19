Сделать День семьи, любви и верности выходным для многодетных предложили в РФ

Федеральные и региональные власти занимаются поддержкой семей с детьми.

С инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Подчеркнув работу властей, направленную на поддержку семей с детьми, Орлов добавил, что важность защиты и поддержки семей отмечена при внесении поправок в Конституцию РФ.

День семьи, любви и верности 8 июля официально признали праздником в 2008 году. Тем не менее 8 июля по-прежнему остается рабочим днем.

«В целях поддержки многодетных семей прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативные правовые акты в части определения данного праздника в качестве выходного, оплачиваемого для граждан, на иждивении у которых находятся трое и более детей», — цитирует обращение Орлова RT.

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