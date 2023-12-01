Правила назначения единого пособия для семей с детьми изменят в России

Минтруд РФ планирует обновить правила, чтобы решить проблему искусственного занижения доходов за счет фиктивных разводов.

В ряде регионов Северного Кавказа это явление в 2022 году стало массовым, а в отдельных республиках количество разводов возросло в несколько раз.

Единое пособие назначается с учетом доходов обоих супругов, поэтому некоторые семьи разводятся, чтобы претендовать на выплату. В связи с этим ведомство планирует изменить порядок учета алиментов в доходах разведенных родителей — сейчас их учитывают только при оценке нуждаемости родителя.

Чтобы избежать манипуляции с фиктивными разводами, в Минтруде предложили учитывать в доходах не заявленную сумму, которую нельзя проверить, а норму по Семейному кодексу — 25% от дохода плательщика на одного ребенка, 33% — на двух, 50% — на трех и более. За доход принимают величину МРОТ.

В случаях, когда алименты назначают через суд, но второй родитель платит их частично или не платит совсем, учитывать будут только суммы, которые были перечислены. Изменения вступят в силу спустя полгода после публикации постановления — чтобы семьи, где должник уклоняется от уплаты алиментов, смогли определить или взыскать их через суд.

Кроме того, Минтруд планирует бороться с фиктивной самозанятостью — многие обходят правило «нулевого дохода», не выполняя работы. Ведомство предлагает считать самозанятость работой только при минимальном доходе не менее двух МРОТ в год.

Поправки расширят число получателей пособия — например, препятствием перестанут считать проценты по вкладам, открытые на опекаемых детей, доход подростков и выплаты носителям звания «Мать-героиня», медали и ордена «Родительская слава», сообщает «Коммерсантъ».

Читайте также: «отцовский» капитал предложили ввести в России.