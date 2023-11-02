«Отцовский» капитал предложили ввести в России
Дополнительный капитал в размере 1 млн рублей предлагают выплачивать семьям за рождение или усыновление третьего ребенка к основному маткапиталу.
Предложение подготовили в связи с негативными тенденции в рождаемости и замедлении прогресса в снижении смертности — рост естественной убыли возобновился, говорится в докладе комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей.
«Если ситуация сохранится, то до 2030 года от естественной убыли страна потеряет более 6 млн человек, которые не смогут быть замещены миграционным притоком», — сообщается в документе.
Чтобы выйти на устойчивый рост населения, нужно опираться на увеличение рождаемости — для этого нужно стимулировать семьи к рождению второго и следующих детей.
«Многодетный» или «отцовский» капитал будет предоставляться один раз — он не будет увеличивать маткапитал, а станет отдельной дополнительной выплатой, пишут «Известия».
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