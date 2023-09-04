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Дополнительные выходные для многодетных семей предложили ввести в России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dopolnitelnye-vyhodnye-dlya-mnogodetnyh-semej-predlozhili-vvesti-v-rossii
Дополнительные выходные для многодетных семей предложили ввести в России
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сейчас на четыре дополнительных оплачиваемых выходных имеет право только один из родителей ребенка-инвалида.

Аналогичные условия предлагается ввести и для многодетных семей — соответствующее предложение направили на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

Автор инициативы отмечает, что норма дополнительных выходных для родителей детей-инвалидов очень значима для жизнеобеспечения и благополучного развития ребенка. Однако многодетные родители также нуждаются в дополнительных выходных. Такие дни они смогут использовать для воспитания детей, организации совместного досуга и обустройства быта большой семьи.

«В связи с этим мной готовятся изменения к законодательству, предусматривающие предоставление многодетным родителям права на дополнительные оплачиваемые выходные. В частности, предлагается установить, что работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, предоставляется до четырех дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц», — цитирует автора инициативы, депутата Госдумы Яну Лантратову RT.

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