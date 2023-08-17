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Путин поручил сохранить пособия на детей при увеличении доходов семьи

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-poruchil-sohranit-posobiya-na-detej-pri-uvelichenii-dohodov-semi
Путин поручил сохранить пособия на детей при увеличении доходов семьи
Фото freepik.com

Такое поручение президент России Владимир Путин дал по итогам Петербургского международного экономического форума.

«Обеспечить своевременную выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в том числе в случае увеличения доходов трудоспособных членов в течение срока, на который назначено указанное пособие», — говорится в перечне поручений.

Также президент поручил внести изменения в нормативные акты, согласно которым родители и опекуны, ухаживающие за детьми с инвалидностью, смогут получать выплаты, если они работают в форме частичной занятости.

Кроме того, правительству, Госдуме и Совету Федерации глава государства поручил внести изменения в законодательство. Поправки должны сохранить право матерей продолжать получать выплаты по декрету, даже если они вышли на работу до момента наступления ребенку 1,5 лет, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

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