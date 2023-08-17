Путин поручил сохранить пособия на детей при увеличении доходов семьи

Такое поручение президент России Владимир Путин дал по итогам Петербургского международного экономического форума.

«Обеспечить своевременную выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в том числе в случае увеличения доходов трудоспособных членов в течение срока, на который назначено указанное пособие», — говорится в перечне поручений.

Также президент поручил внести изменения в нормативные акты, согласно которым родители и опекуны, ухаживающие за детьми с инвалидностью, смогут получать выплаты, если они работают в форме частичной занятости.

Кроме того, правительству, Госдуме и Совету Федерации глава государства поручил внести изменения в законодательство. Поправки должны сохранить право матерей продолжать получать выплаты по декрету, даже если они вышли на работу до момента наступления ребенку 1,5 лет, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

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