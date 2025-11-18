Logo
Сделать бесплатной парковку для многодетных семей предложили в Госдуме России

Общество
Сделать бесплатной парковку для многодетных семей предложили в Госдуме России
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Правительство РФ направили законопроект о праве для многодетных семей парковаться бесплатно. Предполагается, что нововведение будет распространяться на один автомобиль семьи.

С инициативой выступили депутаты Госдумы во главе с Леонидом Слуцким. По их мнению, нововведение позволит снизить нагрузку на бюджет многодетной семьи. Равные требования должны будут действовать во всех регионах.

«Взимание платы за пользование платной парковкой не допускается в отношении одного транспортного средства, принадлежащего на праве собственности одному из родителей многодетной семьи в порядке, установленном Правительством РФ», — отмечается в документе.

В пояснительной записке уточнили, что порядок, устанавливаемый кабмином РФ, будет регламентировать создание системы в каждом регионе, не зависимо от особенностей местного законодательства, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: в Госдуме РФ предложили разрешить многодетным мамам и отцам-одиночкам раньше выходить на пенсию.

