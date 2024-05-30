СДЭК возобновил прерванную из-за атаки хакеров выдачу заказов на Кубани

Ранее в системе компании СДЭК произошел крупный технический сбой. Из-за этого во всей России приостановили выдачу заказов.

Утром 30 мая стало известно, что СДЭК начал выдавать клиентам отправления, хранящиеся в ПВЗ. Для получения заказов потребуется лишь наличие паспорта.

В компании отметили, что это стало первым масштабным шагом к восстановлению работы пунктов выдачи заказов.

«В данный момент мы занимаемся восстановлением возможности приемки отправлений и перемещением посылок между складами и ПВЗ», — говорится в сообщении пресс-службы СДЭК.

Всего в Краснодарском крае представлены около 480 пунктов выдачи компании СДЭК.

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