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СДЭК возобновил прерванную из-за атаки хакеров выдачу заказов на Кубани

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/sdek-vozobnovil-prervannuyu-iz-za-ataki-hakerov-vydachu-zakazov-na-kubani
СДЭК возобновил прерванную из-за атаки хакеров выдачу заказов на Кубани
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Ранее в системе компании СДЭК произошел крупный технический сбой. Из-за этого во всей России приостановили выдачу заказов.

Утром 30 мая стало известно, что СДЭК начал выдавать клиентам отправления, хранящиеся в ПВЗ. Для получения заказов потребуется лишь наличие паспорта.

В компании отметили, что это стало первым масштабным шагом к восстановлению работы пунктов выдачи заказов.

«В данный момент мы занимаемся восстановлением возможности приемки отправлений и перемещением посылок между складами и ПВЗ», — говорится в сообщении пресс-службы СДЭК.

Всего в Краснодарском крае представлены около 480 пунктов выдачи компании СДЭК.

Читайте также: сбой в работе СДЭК: на застрявшие посылки пожаловались клиенты по всей России. Недовольство нарастает и среди жителей Кубани. Каждый переживает за перевозку своего товара.

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