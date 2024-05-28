Сбой в работе СДЭК: на застрявшие посылки жалуются покупатели по всей России

Уже три дня клиенты СДЭК не могут ни получить, ни передать отправления. Недовольство нарастает и среди жителей Кубани. Каждый переживает за перевозку своего товара.

Студентку Ангелину Доценко внезапный технический сбой СДЭКа поставил перед проблемой: завтра день рождения ее мамы, а подарка нет — завис в транспортной компании.

«Я заказала умывалки для мамы и сестренки. В итоге посылка должна была прийти сегодня. Я прихожу — ничего нет. Подарка нет для мамы, и что делать я не знаю», — рассказывает жительница Краснодара Ангелина Доценко.

В эти дни горят заказы не только у Ангелины. В соцсетях кубанцы жалуются, что их бизнес рушится, магазины несут убытки, задерживаются расходники для всевозможного оборудования, запчасти и не только.

В офисах СДЭК по всей стране с 26 мая — тишина. Из-за технических неполадок работа по приему и выдаче посылок парализована. Руководство компании сообщило, что ручную обработку не вводят, чтобы избежать ошибок. Пообещали, что все посылки будут обработаны и переданы владельцам.

Решить проблему обещают 29 мая. Сейчас личные кабинеты недоступны, сайт не открывается. Ответственность за кибератаку уже взяли на себя хакеры из группировки Head Mare.

«IT-команда круглосуточно занимается этим вопросом. Мы уже сильно продвинулись в восстановлении. Сейчас ожидаем в ближайшее время, что мы сможем восстановить обслуживание на ПВЗ», — говорит пресс-секретарь компании СДЭК Михаил Берггрен.

В это время маркетплейсы, сотрудничающие с перевозчиком, который день переносят сроки доставки товаров.