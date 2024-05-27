СДЭК больше суток не выдает посылки из-за технического сбоя
Общество
27.05.2024 11:23
Служба доставки СДЭК 26 мая столкнулась с с техническим сбоем. В настоящее время прием и выдача посылок приостановлены.
Сайт СДЭК не открывается, выводит заставку с надписью: «Уже чиним! Не волнуйтесь, ваши посылки в пути. Новые и уже пришедшие пока принять и выдать не сможем».
В настоящее время прием и выдача посылок приостановлена, чтобы избежать ошибок при ручной обработке заказов.
«Мы активно заняты решением возникшей ситуации и находимся на заключительном этапе ее исправления. С завтрашнего дня работа наших пунктов выдачи заказов уже будет восстановлена, и мы продолжим нашу работу в штатном режиме», —цитирует сообщение СДЭК РБК.
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