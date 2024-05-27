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СДЭК больше суток не выдает посылки из-за технического сбоя

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sdek-bolshe-sutok-ne-vydaet-posylki-iz-za-tehnicheskogo-sboya
СДЭК больше суток не выдает посылки из-за технического сбоя
Фото freepik.com

Служба доставки СДЭК 26 мая столкнулась с с техническим сбоем. В настоящее время прием и выдача посылок приостановлены.

Сайт СДЭК не открывается, выводит заставку с надписью: «Уже чиним! Не волнуйтесь, ваши посылки в пути. Новые и уже пришедшие пока принять и выдать не сможем».

В настоящее время прием и выдача посылок приостановлена, чтобы избежать ошибок при ручной обработке заказов.

«Мы активно заняты решением возникшей ситуации и находимся на заключительном этапе ее исправления. С завтрашнего дня работа наших пунктов выдачи заказов уже будет восстановлена, и мы продолжим нашу работу в штатном режиме», —цитирует сообщение СДЭК РБК.

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