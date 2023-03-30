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Сдала назад: женщина на иномарке протаранила машину с пьяным водителем в Славянском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sdala-nazad-zhenshhina-na-inomarke-protaranila-mashinu-s-pyanym-voditelem-v-slavyanskom-rajone
Сдала назад: женщина на иномарке протаранила машину с пьяным водителем в Славянском районе
Фото t.me/gibdd123region

ДТП, в котором пострадали два человека, произошло 29 марта около 20:00 на улице Коммунистической в станице Анастасиевской.

По предварительным данным, 42-летняя женщина за рулем BYD F3 задним ходом выезжала с прилегающей территории. Она не убедилась в безопасности маневра и врезалась в движущийся автомобиль Chevrolet Lanos. За рулем Chevrolet находился 44-летний мужчина с признаками опьянения. Медосвидетельствование  подтвердило, что он был пьян.

В результате ДТП обоих водителей госпитализировали  с травмами. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает Госавтоинспеция Кубани в Telegram.

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