Грузовик расплющило после столкновения с деревом в Каневском районе

Жесткое ДТП произошло 28 марта в 22:30 на автодороге «Каневская — Березанская».

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Renault Premium с полуприцепом не справился с управлением, выехал на обочину и после опрокидывания машины врезался в дерево.

В результате ДТП водитель не пострадал, а грузовик получил серьезные механические повреждения, пишет газета «Каневские зори» со ссылкой на ГИБДД.

Читайте также: две женщины погибли в жестком ДТП с двумя фурами в Краснодарском крае. Смертельная авария произошла 28 марта в 11:00 на территории Калининского района.