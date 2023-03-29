Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Грузовик расплющило после столкновения с деревом в Каневском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gruzovik-rasplyushhilo-posle-stolknoveniya-s-derevom-v-kanevskom-rajone
Грузовик расплющило после столкновения с деревом в Каневском районе
Фото газеты "Каневские зори"

Жесткое ДТП произошло 28 марта в 22:30 на автодороге «Каневская — Березанская».

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Renault Premium с полуприцепом не справился с управлением, выехал на обочину и после опрокидывания машины врезался в дерево.

В результате ДТП водитель не пострадал, а грузовик получил серьезные механические повреждения, пишет газета «Каневские зори» со ссылкой на ГИБДД.

Читайте также: две женщины погибли в жестком ДТП с двумя фурами в Краснодарском крае. Смертельная авария произошла 28 марта в 11:00 на территории Калининского района.

Статьи
Язва желудка: симптомы, лечение и профилактика
Язва желудка: симптомы, лечение и профилактика
Почему потеют руки и как с этим бороться?
Почему потеют руки и как с этим бороться?
На высоте домашней кухни: 3 простых рецепта майонеза
На высоте домашней кухни: 3 простых рецепта майонеза
Служба по контракту: как записаться, льготы и выплаты
Служба по контракту: как записаться, льготы и выплаты
Pepsi впервые за полтора десятилетия сменила логотип
Pepsi впервые за полтора десятилетия сменила логотип
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Горнолыжные трассы в Сочи закрыли из-за повышенной лавиноопасности
  2. Четыре человека погибли в ДТП с пассажирским поездом в Крыму
  3. Мужчина отравил соседскую собаку сарделькой в Краснодаре. Видео
  4. В Краснодаре из-за ДТП с велосипедисткой остановилось движение трамваев на улице Московской
  5. Диетолог: некоторые напитки снижают эффективность витаминов
  6. В ДТП с участием сына бывшего начальника полиции Краснодара погибла девушка
Прямой эфир
Мы в соцсетях