Грузовик расплющило после столкновения с деревом в Каневском районе
Происшествия
29.03.2023 14:32
Жесткое ДТП произошло 28 марта в 22:30 на автодороге «Каневская — Березанская».
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Renault Premium с полуприцепом не справился с управлением, выехал на обочину и после опрокидывания машины врезался в дерево.
В результате ДТП водитель не пострадал, а грузовик получил серьезные механические повреждения, пишет газета «Каневские зори» со ссылкой на ГИБДД.
Читайте также: две женщины погибли в жестком ДТП с двумя фурами в Краснодарском крае. Смертельная авария произошла 28 марта в 11:00 на территории Калининского района.
Популярные новости
- Горнолыжные трассы в Сочи закрыли из-за повышенной лавиноопасности
- Четыре человека погибли в ДТП с пассажирским поездом в Крыму
- Мужчина отравил соседскую собаку сарделькой в Краснодаре. Видео
- В Краснодаре из-за ДТП с велосипедисткой остановилось движение трамваев на улице Московской
- Диетолог: некоторые напитки снижают эффективность витаминов
- В ДТП с участием сына бывшего начальника полиции Краснодара погибла девушка