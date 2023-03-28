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Две женщины погибли в жестком ДТП с двумя фурами в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dve-zhenshhiny-pogibli-v-zhestkom-dtp-s-dvumya-furami-v-krasnodarskom-krae
Две женщины погибли в жестком ДТП с двумя фурами в Краснодарском крае
Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Смертельная авария произошла 28 марта в 11:00 на территории Красноармейского района.

Установили, что 49-летний водитель грузового автомобиля Mercedes двигался в сторону станицы Полтавской и врезался в автомобиль ВАЗ-2107, который двигался в попутном направлении. После столкновения «семерку» выкинуло на полосу встречного движения, где она столкнулась с грузовиком IVECO.

В результате ДТП 37-летняя водитель ВАЗа и ее 63-летняя пассажирка погибли на месте от полученных травм. В момент аварии в «семерке» также находился 4-летний ребенок. Благодаря использованию автокресла он не пострадал. Врачи после осмотра назначили ему амбулаторное лечение.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Выяснили, что водитель IVECO не имел права категории, позволяющей управлять грузовым транспортом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: выехавшая на встречку легковушка спровоцировала ДТП с тремя грузовиками в Краснодаре. Авария с участием четырех автомобилей произошла днем 26 марта на 1325-м километре трассы М4 «Дон».

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