Счетчик намотал: в Краснодарском крае бизнесмен задолжал за электричество 2 млн рублей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Северском районе предприниматель два года не платил за электроэнергию.

Как оказалось, 35-летний житель республики Адыгея без заключения договора подключился к линии электропередачи. В течение двух лет он незаконно пользовался электричеством. В итоге ущерб ресурсоснабжающей организации составил почти 2 млн рублей.

Возбудили уголовное дело. Мужчина находится под домашним арестом. Предпринимателю грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодарском крае мужчина обманул покупателя четырех квартир на 22 млн рублей.