Счетчик намотал: в Краснодарском крае бизнесмен задолжал за электричество 2 млн рублей
Происшествия
10.08.2022 15:48
В Северском районе предприниматель два года не платил за электроэнергию.
Как оказалось, 35-летний житель республики Адыгея без заключения договора подключился к линии электропередачи. В течение двух лет он незаконно пользовался электричеством. В итоге ущерб ресурсоснабжающей организации составил почти 2 млн рублей.
Возбудили уголовное дело. Мужчина находится под домашним арестом. Предпринимателю грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Краснодарском крае мужчина обманул покупателя четырех квартир на 22 млн рублей.
Популярные новости
- Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
- В Ейске произошел крупный пожар на складе магазина бытовой техники
- IKEA объявила о завершении онлайн-распродажи 15 августа
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- В Крыму на аэродроме сдетонировали несколько боеприпасов
ТОП 5 НОВОСТЕЙ