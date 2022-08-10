Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Счетчик намотал: в Краснодарском крае бизнесмен задолжал за электричество 2 млн рублей

Происшествия
10.08.2022 15:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/schetchik-namotal-v-krasnodarskom-krae-biznesmen-zadolzhal-za-elektrichestvo-2-mln-rublej
Счетчик намотал: в Краснодарском крае бизнесмен задолжал за электричество 2 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Северском районе предприниматель два года не платил за электроэнергию.

Как оказалось, 35-летний житель республики Адыгея без заключения договора подключился к линии электропередачи. В течение двух лет он незаконно пользовался электричеством. В итоге ущерб ресурсоснабжающей организации составил почти 2 млн рублей.

Возбудили уголовное дело. Мужчина находится под домашним арестом. Предпринимателю грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодарском крае мужчина обманул покупателя четырех квартир на 22 млн рублей.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Ейске произошел крупный пожар на складе магазина бытовой техники
  3. IKEA объявила о завершении онлайн-распродажи 15 августа
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. В Крыму на аэродроме сдетонировали несколько боеприпасов
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
На Кубани легковушка выехала на встречку и спровоцировала ДТП, в котором погибли 4 человека
На Кубани легковушка выехала на встречку и спровоцировала ДТП, в котором погибли 4 человека
В Геленджике установили личность девушки, забравшейся с ногами на решетку Вечного огня
В Геленджике установили личность девушки, забравшейся с ногами на решетку Вечного огня
В Краснодаре задержали грабителя банка, скрывшегося на мопеде
В Краснодаре задержали грабителя банка, скрывшегося на мопеде
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях