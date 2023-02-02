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Сбросить вес и не умереть: диетолог рассказала о безопасной скорости похудения

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sbrosit-ves-i-ne-umeret-dietolog-rasskazala-o-bezopasnoj-skorosti-pohudeniya
Сбросить вес и не умереть: диетолог рассказала о безопасной скорости похудения
Фото unsplash.com

Те, кто решил похудеть, мечтают максимально ускорить этот процесс. Однако быстрое снижение веса может нанести непоправимый вред организму и даже стать причиной летального исхода.

О том, как похудеть и не умереть, рассказала врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова. Эксперт подчеркнула, что опасно терять больше одного килограмма в неделю.

«Есть норма физиологичного снижения веса. Она составляет один килограмм в неделю и менее. Если за семь дней вы теряете больше одного килограмма, то это будет стресс для организма», — сказала врач.

Резкое снижение веса, в частности, может привести к нарушениям свертываемости системы крови.

«Были истории, когда человек резко снижал вес с ожирения третьей степени до условно нормального ожирения первой степени. У него возникли проблемы со свертываемостью крови, это способствовало тромбообразованию, и дальше были фатальные последствия. Поэтому все должно быть подконтрольно. Нельзя «садиться» на яблоки и минералку, чтобы за два месяца скинуть 50-60 килограммов. Это не физиологично», — цитирует Казачкову радио Sputnik.

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